Alonso wint 24 Uur van Le Mans en komt stap dichter bij 'Triple Crown'

Ze hadden na 24 uur racen twee rondes voorsprong op de Toyota met het nummer 7, die als tweede eindigde in de beroemde langeafstandsrace over het Circuit de la Sarthe. Zij aan zij kwamen de twee Japanse bolides over de finish.

Lees ook 24 uur Le Mans: alle ogen op Alonso Lees meer

Volledig scherm Bruno Senna, © AFP Alonso, tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, kwam zo weer een stap dichter bij zijn ultieme doel. De 36-jarige Spanjaard wil in navolging van wijlen Graham Hill de 'Triple Crown of Motorsport' op zijn erelijst krijgen. Hill is vooralsnog de enige coureur die de Grote Prijs van Monaco, de 24 Uur van Le Mans en de Indy 500 allemaal heeft gewonnen. Twee van die iconische races staan nu ook op de erelijst van Alonso, die alleen de Indy 500 nog mist. Vorig jaar reed hij op de 'Oval' in Indianapolis een tijdje aan de leiding, maar hij viel in de slotfase uit.

Alonso rijdt in de Formule 1 voor McLaren, maar hij heeft toestemming gekregen om dit seizoen mee te doen aan het WK langeafstandsraces. Als 'rookie' sloeg de gelouterde Spanjaard direct toe in Le Mans. Hij kreeg een plekje in de sterkste bolide van het fabrieksteam van Toyota, dat dit jaar geen concurrentie meer had van Porsche. Vorig jaar draaide de 24 Uur van Le Mans uit op een drama voor de Japanse fabrikant vanwege problemen met de betrouwbaarheid, maar in de 86e editie waren de Toyota's superieur.

Volledig scherm Racing Team Nederland haalde als 9e in zijn klasse de finish van de 24 Uur van Le Mans. © Racing Team Nederland