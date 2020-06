‘Als ze achter je aanzitten voor 128 kilo coke, natuurlijk ontken je dan’

FighterheartHesdy Gerges (36) is één van Nederlands bekendste kickboksers. De Amsterdammer met Egyptische roots heeft zijn bekendheid echter niet alleen te danken aan zijn vechtkunsten, maar ook aan dingen die buiten de sport om speelden. In de biografie Fighterheart duikt hij met auteur Frank van Gemert in zijn leven en vertelt hij alles. ,,Die vertrouwensband was gewoon heel goed.”

Gerges ging door een zwarte periode in zijn leven. In mei 2010 versloeg hij Badr Hari in Amsterdam, maar in diezelfde week was hij aanwezig bij een drugssmokkelincident in Antwerpen. ,,Zijn hoogte- en dieptepunt vielen dus eigenlijk samen”, aldus Frank van Gemert, de schrijver van de biografie. ,,Daarna heeft hij dus 7,5 jaar de naweeën gevoeld van die cocaïnesmokkel. In zowel zijn privéleven als zijn loopbaan als vechter.”

Dit boek moet een afsluiting zijn van die periode. Kickboksen moet weer op één staan in het leven van voormalig kampioen in het zwaargewicht. ,,Hij wil weer gaan kickboksen. Dat gaat gebeuren, zo zegt hij zelf. Hesdy heeft nog genoeg aspiraties en hij wil zeker weer de ring in. Daar is hij ook klaar voor.”

Schrijver en criminoloog

Voor Van Gemert was het niet zijn eerste biografie. Eerder beschreef hij ook al het verhaal Said Bensellam, en mede door dat boek raakte Van Gemert geïnteresseerd in de kickbokswereld. Naast het schrijven is Van Gemert criminoloog, die bezig is aan een onderzoek naar het kickboksen. Hij en Gerges kwamen eigenlijk vrij toevallig op elkaars pad.

Volledig scherm Frank van Gemert. © Maarten Bezem ,,Ik heb voor mijn onderzoek twee keer kickbokstrainer Thom Harinck geïnterviewd. Hesdy kwam toen net terug bij hem, dus zo zagen we elkaar voor het eerst.” Door een gezamenlijke kennis kwamen de twee uiteindelijk met elkaar in contact. ,,Die kennis vroeg aan mij of dat ik interesse had in het schrijven van een nieuwe biografie. Ook omdat ik geïnteresseerd ben in de sport. Hesdy stond op dat moment op een punt in zijn leven waarin hij zowel terug- als vooruit wilde kijken. Die voelde daar misschien wel wat voor.”

Eind 2018 begon het proces en nu ligt het resultaat op de plank: een biografie van 256 bladzijdes over het leven van de veelbesproken Hesdy Gerges. Het boek ligt vanaf morgen in de winkel. Van Gemert ging helemaal op in het verhaal. ,,Ik vond het vooral heel interessant hoe hij zich wilde laten zien. Als je iemand één keer interviewt kan die persoon al snel een façade ophouden. Maar ik heb hem hier bij mij aan de keukentafel wel twintig keer gesproken. Ook heb ik nog met dertien anderen uitvoerig over hem gesproken. Een heleboel dingen zijn misschien wel drie keer ten sprake gekomen. Na een tijd zit je zó in het verhaal, dan voelde ik gewoon of er nog meer te halen viel. Die vertrouwensband was na een tijdje ook wel gewoon heel goed.”

Bekennen

Met het uitbrengen van het boek komen mensen ook nieuwe dingen over Gerges te weten. Nieuwssites sloegen gelijk aan op het feit dat Gerges ‘bekende’ dat hij in 2010 drugs had gesmokkeld. Van Gemert denkt er het zijne over. ,,Zo schokkend is dat toch niet? Het is niet dat Hesdy heeft bekend. Die zaak heeft heel lang gelopen. Zo’n 7,5 jaar. Pas na die tijd is er een veroordeling uitgekomen. In dit proces is het een hele tijd onduidelijk geweest wat Hesdy’s rol was. En laten we eerlijk zijn: als ze achter je aan zitten voor 128 kilo drugs en het is niet duidelijk of dat jij erbij bent geweest, dan zeg je nee. Als strategie was dat heel verstandig van hem en zijn advocaat.”