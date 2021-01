Alweer nieuwe leider bij motoren in Dakar Rally

Van der Poel tóch naar Hulst, met WK en Dendermon­de in achter­hoofd

28 december Mathieu van der Poel behoort tot de selectie waarmee bondscoach Gerben de Knegt zondag aantreedt in de wereldbekercross van Hulst. De wereldkampioen liet eerder weten te twijfelen over deelname aan de wedstrijd in Zeeland, maar heeft dus inmiddels besloten om mee te doen.