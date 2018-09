Amazone Wilhelm: Ik vind het WK waardeloos georganiseerd

Zwemfina­les Tokio 2020 midden in de Nederland­se nacht

17:44 Bijna twee jaar voor aanvang van de Olympische Spelen in Tokio is het zwemprogramma al vastgesteld. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de mondiale zwemfederatie FINA zijn het eens geworden over een wedstrijdschema met series in de Japanse avonduren en finales in de ochtenden.