Al dagen domineerde hij de voorpagina's van de Amerikaanse sportkranten. Aaron Judge liet zijn vele fans even wachten, maar met zijn 61ste homerun van het seizoen schreef hij vannacht honkbalgeschiedenis. De 30-jarige outfielder van de New York Yankees evenaarde een legendarisch record.

Door Wietse Dijkstra



Judge droeg in Toronto met de zo lang verwachte rake klap in de zevende inning bij aan de (8-3)-overwinning op de Blue Jays, maar die uitslag was deze keer slechts bijzaak. De meest besproken man in het Amerikaanse honkbal stond al maanden in de schijnwerpers sinds duidelijk werd dat hij het 61 jaar oude Yankees-record van Roger Maris wel eens kon breken.

Volledig scherm Aaron Judge slaat zijn 61st homerun. © AP

Waar Maris in 1961 door een deel van de aanhang werd weggehoond omdat hij Babe Ruth – de beste en populairste Yankees-speler ooit – van de troon stootte, wordt Judge als jongen van de club alom bejubeld. Als hij in het Yankee Stadium aan slag komt, gaan alle toeschouwers steevast staan (‘here comes the Judge, all rise’).

En toen hij vorige week dinsdag homerun nummer 60 noteerde, was hij niet meer van de voorpagina's weg te slaan. Dat record ging eraan, de vraag was alleen wanneer. Met zijn familie én die van Roger Maris al dagenlang op de tribune om het historisch moment maar niet te missen, wist Judge bij elke slagbeurt de camera's op zich gericht. Na zeven wedstrijden (31 slagbeurten) zonder succes, sloeg hij de bal vannacht dan eindelijk over de muur.

Judge deed begin dit seizoen nog menig wenkbrauw in Amerika fronsen toen hij achteloos een nieuw contract ter waarde van 213,5 miljoen euro liet lopen. Dat bedrag had hij kunnen verdienen als hij in New York voor zeven jaar zou bijtekenen. Maar Judge schatte zichzelf hoger in dan de 30,5 miljoen per jaar die de Yankees hem boden en koos er daarom voor om na dit seizoen free agent te zijn.

Volledig scherm Aaron Judge viert zijn 61ste homerun. © AFP

Die beslissing was uiteraard niet zonder risico, maar onder de maximale druk die hij zichzelf oplegde, presteerde Judge dit jaar juist beter dan ooit. Met als gevolg dat de Yankees-slugger na zijn onwaarschijnlijke seizoen straks – bij de hoogste bieder – een nog veel vetter contract kan tekenen.

Maar dat is van later zorg, want de honger van Judge dit jaar is nog niet gestild. Los van het feit dat hij de Yankees aan de eerste ‘wereldtitel’ sinds 2009 kan helpen - de titel in de American League East is alvast binnen - maakt hij zelf kans op de zogenoemde Triple Crown. Judge heeft namelijk niet alleen de meeste homeruns (61), maar ook de meeste de binnengeslagen punten (128 RBI) en het hoogste slaggemiddelde (.313) in de American League. In die laatste categorie staat hij op gelijke hoogte met Luis Arraez (Twins), terwijl Oranje-international Xander Bogaerts (.309) ook nog een van zijn concurrenten is.

Volledig scherm Babe Ruth. © AP

Ook dat zou een mijlpaal zijn voor Judge. In de hele geschiedenis van de MLB zijn er slechts tien spelers geweest die een Triple Crown hebben veroverd. Miguel Cabrera was in 2012 de laatste. Maar de meest tot de verbeelding sprekende prestatie van Judge is uiteraard zijn homerunrecord. Amerika is er al lange tijd van in de ban.

Roger Maris

Dat was het land ook in 1961 toen de betrekkelijk onbekende Roger Maris in een nek-aan-nekrace was verwikkeld met Mickey Mantle. Destijds leek het onmogelijk om de prestatie van Babe Ruth, die in 1927 met 60 homeruns een nieuwe standaard had neergezet, te verbeteren. Maris won de strijd van zijn bij de aanhang veel meer geliefde teamgenoot, die vanwege een blessure op 52 homeruns bleef steken.

Volledig scherm Roger Maris in actie tijdens de World Series van 1961 tegen Cincinnati Reds. © Sports Illustrated via Getty

Onomstreden werd hij echter nooit. Puriteinen vonden zelfs dat Maris geen aanspraak mocht maken op het record, omdat hij door de uitbreiding van de MLB meer wedstrijden (162) speelde dan Ruth 34 jaar eerder (154). Maris sloeg zijn 61ste homerun op de laatste speeldag, na 154 duels stond hij op 59.

Niettemin bleef hij 61 jaar lang de te kloppen man in de American League. In de National League werd zijn prestatie wel al zes keer verbeterd. Mark McGwire (70) en Sammy Sosa (66) deden dat in een tweestrijd die heel Amerika bezig hield in 1998 voor het eerst. Barry Bonds is sinds 2001 met 73 homeruns de absolute recordhouder in de MLB.

Maar McGwire, Sosa en Bonds sloegen ballen om de haverklap het stadion uit in een tijd dat het gebruik van steroïden in het Amerikaanse honkbal schering en inslag was. Ook daarom hechten ze in de VS zoveel waarde aan de indrukwekkende cijfers van Judge, voor wie in tegenstelling tot het verdachte drietal wel een plaats in de Hall of Fame zal worden ingeruimd.

Volledig scherm Roger Maris junior en moeder Patty Judge vieren het historische moment mee. © AFP

