Amerika smult van NBA-record van LeBron James: ‘Wat een legendarische avond!’

Met videoLeBron James mag zich vanaf nu de topscorer aller tijden van de NBA noemen. De 38-jarige superster van Los Angeles Lakers nam tijdens het thuisduel met Oklahoma City Thunder (130-133) door een score van 38 punten het record over van Kareem Abdul-Jabbar, die dat bijna 39 jaar op zijn naam had staan en 38.387 punten maakte.

,,Dit is een van de meest indrukwekkende records in de sport”, zei James vorige week al. ,,Je kan dit vergelijken met het homerun-record in het honkbal. Het is zo’n record waarvan je denkt dat het nooit verbroken wordt.” Abdul-Jabbar, 75 jaar inmiddels, was sinds 5 april 1984 de topscorer aller tijden van de NBA. De toenmalige speler van Los Angeles Lakers nam het record toen over van Wilt Chamberlain. Abdul-Jabbar stopte vijf jaar later, na 1560 reguliere competitiewedstrijden.

James speelde dinsdagavond in Los Angeles zijn 1410e duel in de NBA. Zijn puntentotaal: 38.390. ,,Het was duidelijk dat hij van plan was om de hele sport te domineren. En dat voor twintig jaar", zei Abdul-Jabbar over James. ,,Je kunt hem alleen maar complimenten geven voor de manier waarop hij speelt en dit op deze manier volhoudt.”

De cijfers van LeBron James.

Ook president Joe Biden was er snel bij om de nieuwe topscorer aller tijden te feliciteren. ,,Met heel je hart en ziel heb je een geweldig record verbroken. Je hebt het spel naar een hoger niveau getild. Meer nog daarbovenop heb je, net als Kareem, Bill Russell en anderen die je voorgingen, het land uitgedaagd en geïnspireerd om nog beter te worden en onze volledige belofte waar te maken.”

De Amerikaan debuteerde in 2003 bij Cleveland Cavaliers, de club uit de buurt van zijn geboorteplaats Akron (Ohio). Nadat James jarenlang tevergeefs met de Cavaliers had geprobeerd om kampioen te worden, stapte hij in 2010 over naar Miami Heat. De basketballer was toen al twee keer gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de NBA.

Bekijk in onderstaand twitterfilmpje de reacties van een tiental showbizz- en sportsterren als Stephen Curry, Rihanna, Charles Barkley en Magic Johnson. ,,Wat een legendarische avond", aldus rapper Drake.

Drie kampioensringen voor James

Met Miami Heat lukte het ‘King James’ wel om kampioensringen te veroveren, in 2012 en 2013. Toen zijn droom was vervuld, keerde de superster terug naar Cleveland om een oude belofte waar te maken. James leidde de ‘Cavs’ in 2016 naar hun eerste kampioenschap.

Twee jaar later koos hij weer voor een nieuwe uitdaging. James wilde van het al jaren teleurstellend presterende Los Angeles Lakers weer een topclub maken. Dat lukte, want in het door het coronavirus verstoorde seizoen 2019-2020 bezorgde hij de Lakers de zeventiende titel in de NBA.

LeBron James als kampioen van Cleveland Cavaliers, de club uit zijn geboortestreek.

Sindsdien gaat het met de club qua prestaties weer bergafwaarts, maar James blijft gewoon doorgaan met scoren. Met gemiddeld 30 punten per wedstrijd behoort hij nog steeds tot de topscorers van de NBA. James was al een tijdje de topscorer aller tijden van de play-offs en nu is hij dat ook van de reguliere competitie.

De superster heeft nog één doel: met zijn zoon Bronny samenspelen in de NBA. De 18-jarige Bronny kan volgend jaar bij de ‘draft’ worden opgepikt door een club. Vader en zoon in één ploeg, dat is de laatste wens van LeBron James in de NBA.