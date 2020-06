Amerikaanse boksster ontsnapt aan dopingschorsing na seks

Jakob Ingebrigt­sen loopt Europees record bij ‘Impossible Games’

11 juni Met de ‘Impossible Games’ in het Bislett Stadion in Oslo is het atletiekseizoen in de buitenlucht weer een beetje op gang gekomen. In plaats van de geplande wedstrijden voor de Diamond League werd een serie alternatieve races en recordpogingen op zogeheten incourante nummers afgewerkt. De mondiale atletiekfederatie World Athletics had 50.000 dollar aan prijzengeld (circa 44.000 euro) voor de deelnemers beschikbaar gesteld.