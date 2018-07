Amerikaanse golfers aan de leiding in Brits Open

Kisner begon vrijdag als leider van het majortoernooi in het Schotse Carnoustie en handhaafde zijn koppositie met een ronde van 70 slagen. Johnson, in 2015 winnaar van het Brits Open, voegde zich met een ronde van 67 slagen naast zijn landgenoot. Het duo heeft een score van 136, zes onder par.



De nummers één en twee van de wereldranglijst hadden grote moeite met de regenachtige omstandigheden op historische golfbaan van Carnoustie. De Amerikanen Dustin Johnson en Justin Thomas haalden de cut niet en zijn uitgeschakeld. De mondiale nummer drie, de Engelsman Justin Rose, redde het vege lijf. Hij kwam binnen in 73 slagen en bleef met zijn totaalscore van 145, drie boven par, precies boven de streep.



De strijd bovenin is spannend met drie golfers die de derde plaats delen op slechts één slag achterstand: de Engelsman Tommy Fleetwood en de Amerikanen Pat Perez en Xander Schauffele. Fleetwood maakte de meeste indruk met een ronde van 65 slagen.



Golficoon Tiger Woods verzekerde zich ook van deelname in het weekeinde. De veertienvoudig majorwinnaar leverde voor de tweede dag op rij een score van 71 slagen af, goed voor de gedeelde 29e plaats in de stand met totaal 142 (level par).



Zach Johnson opende zijn tweede ronde met een bogey, maar herstelde zich knap met vijf birdies. ,,De eerbied die ik heb voor dit toernooi is groot'', zei de oud-winnaar. ,,Misschien heb ik wel de meeste eerbied van alle golfers. Hier is het kampioenschap in 1860 gevormd en tot bloei gekomen; dat betekent veel voor me.''