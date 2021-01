Amerikaanse sporters in shock: ‘Wat als zwarten het Capitool hadden bestormd?’

Sporters in de Verenigde Staten hebben ontzet gereageerd op de bestorming van het Capitool door aanhangers van president Donald Trump. Er werden met name vergelijkingen gemaakt met eerdere optredens van veiligheidsfunctionarissen, afgelopen zomer bij demonstranten van de Black Lives Matter-beweging.

,,Het leger noch de nationale garde heb ik gezien", zei Doc Rivers, coach van de basketballers van Philadelphia 76'ers. ,,Dat is in veel opzichten een bewijs van bepaalde privileges", meende de coach van de best presterende ploeg in de NBA.

,,Kunt u zich voorstellen wat er gebeurd was als het zwarten waren geweest die het Capitool bestormd hadden?", vroeg Rivers zich hardop af. Zijn collega Steve Clifford van Orlando Magic: ,,Ons land wordt in de hele wereld uitgelachen. Dat begon al met de manier waarop we de pandemie hebben aangepakt, tot nu. Het is een trieste dag.”

Onder anderen voetbalster Megan Rapinoe, turnster Simone Biles en velen uit de NBA uitten hun ongenoegen over het verschil in optreden op Twitter. Rapinoe plaatste filmpjes waarop te zien is dat de demonstrerende Trumpaanhangers - terroristen naar haar mening - niets in de weg wordt gelegd door bewakers. Olympisch turnkampioene Biles plaatste de volgende tekst: ,,Beschaamd maar niet verrast, misselijk maar niet verrast, verdrietig maar niet verrast, boos maar niet verrast, sprakeloos maar niet verrast.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ondertussen knielden de basketballers van Milwaukee Bucks en Detroit Pistons meteen na de sprongbal waarmee hun wedstrijd was begonnen. Ze herhaalden dat symbolische protestgebaar na de eerste keer van het wisselen van balbezit. In Phoenix vormden de spelers van de Suns en Toronto Raptors voor hun duel een gezamenlijke kring uit onvrede over wat er in Washington gebeurde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Boston Celtics knielt tijdens het volkslied voor het duel met Miami Heat als protest tegen de chaos in Washington. © AP

Bekijk hieronder video's over de bestorming van het Capitool.