Anderson makkelijk naar tweede ronde op WK

Derde partij

De derde partij van de avond is een Nederlands onderonsje tussen de als twaalfde geplaatste Jelle Klaasen en Jan Dekker. Klaasen is voormalig wereldkampioen bj de BDO (2006) en kende bij de PDC in 2016 een topjaar met een plek in de halve finale van het WK. Daarin krijgt hij met 6-0 klop van de Schot Gary Anderson. Vorig jaar was de derde ronde het eindstation voor The Cobra. Daarin was Dave Chisnall met 4-2 te sterk. Klaasen had toen last van een polsblessure.