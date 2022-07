Anouk Vetter raakt leiding op WK kwijt aan Thiam, maar pakt wel weer zilver op de zevenkamp

Vetter knokte op de 800 meter, maar hoezeer ze ook de pijn en de vermoeidheid verbeet, ze was de aansluiting met Nafi Thiam meteen kwijt en kwam nadien niet meer dichterbij. De Belgische, die 19 punten en daarmee 1,36 seconden moest goedmaken, had op de finish ruim genoeg over om de gedroomde medaille voor Vetter weg te kapen. Maar al gauw knuffelden de twee elkaar en liep Vetter met een een brede lach een ereronde door het stadion.

,,Ik heb zeker wel even gedacht dat het kon, dat het mogelijk was. Maar ik liet die gedachte snel los. Ik heb de pech dat de 800 meter mijn slechtste onderdeel is”, zei de Arnhemse meerkampster na het behalen van het zilver. Ze is ‘hartstikke blij'.

Na de finish kwamen er tranen. ,,Toen moest ik ook wel even janken. Ik moest even terugdenken aan een maand geleden, toen ik een scheurtje in mijn hamstring opliep. Ik stond huilend op de baan en stuurde mijn vriend een berichtje: geen WK voor mij. Uiteindelijk viel het mee, al was het wel even emotioneel op dat moment. Als je dat bedenkt, is het geweldig dat ik hier sta en het weer geflikt heb.”

Wederom een topprestatie

Na goud op de EK in 2016, brons op de WK in 2017 en het zilver vorig jaar op de Spelen, heeft Vetter wederom een topprestatie geleverd op de zevenkamp, de discipline voor alleskunners in de atletiek. En het hoofd moeten buigen voor de 6949 punten scorende tweevoudig olympisch kampioene Thiam (2016 en 2021) is uiteraard geen schande. Vetter eindigde de zevenkamp op 6867 punten, een verbetering van haar Nederlands record. Het brons ging naar de Amerikaanse Anna Hall.

Thiam verslaan

Na het geweldige begin van dag twee - een persoonlijk record van 6,52 meter met verspringen en de winnende afstand bij speerwerpen met 58,92 meter - vond ze zich terug aan de leiding van het klassement. Maar toen al was duidelijk dat ze voor een heel zware taak stond. Beiden houden niet van de twee afsluitende rondes, ze beheersen de technische disciplines beter. Toch loopt Thiam vaak een paar seconden harder. Dat was ook nu zo.

Of ze de ongenaakbare Thiam ooit kan verslaan? ,,Als ik meer punten haal. Dat kan als ik op alle onderdelen beter word. Maar het is wel Thiam, zij heeft al eens 7000 punten gehaald en heeft het hier ook weer geweldig gedaan. Ik ben blij dat ik deze meerkamp zo spannend heb kunnen maken. Ik ging de wedstrijd in met de gedachte dat persoonlijke records onmogelijk zouden zijn omdat ik zoveel trainingen heb gemist. Maar kennelijk moet je dat denken en het dan anders uitvoeren. Ik zie ook dat het niveau heel hoog is. De nummer 3 had ook meer dan 6700 punten en daar had je in Tokio ook bijna olympisch goud mee kunnen winnen.”

Ze draaide een uitstekende zevenkamp, waarin Vetter ondanks fysieke klachten in de voorbereiding stabiel presteerde. En in het speerwerpen en het kogelstoten de beste van het veld was. Haar status als wereldtopper heeft ze nog maar eens bevestigd.

Volledig scherm Winnares van het brons Anna Hall (Verenigde Staten), wereldkampioene Nafissatou Thiam (België) en Anouk Vetter met hun medailles. © AFP

Bekijk onze trending sportvideo’s in onderstaande playlist: