Arno Kamminga trots ondanks 'pijnlijke keuze': 'Voor Nederlandse begrippen ongekend, laat staan als je ziek bent’

Zac Stubblety-Cool werd donderdag wereldkampioen op de 200 meter schoolslag. Caspar Corbeau eindigde in zijn eerste WK-finale als zevende. En Arno Kamminga? Die stond na zijn afzegging van woensdag uitgeblust de Nederlandse pers te woord. ,,Het was pijnlijk.”

,,Een moeilijke keuze moet ook gemaakt worden, stelt Kamminga. ,,Dit was het enige juiste om te doen helaas. Ik kwam hier ’s middags naartoe om te racen, maar twee uur voor mijn wedstrijd ging ik met Mark (Faber, bondscoach, red.) zitten en kwamen we vrij snel tot de conclusie dat het genoeg geweest was. Het was op. Wel lastig en emotioneel om dan de call te maken.”

Hij heeft er niet aan gedacht om maar gewoon te proberen om de finale te halen en maar kijken waar het schip strandt. ,,Als ik niet kan winnen, ga ik niet op het blok staan. En met winnen bedoel ik niet een medaille maar goud. Zo simpel is het. En dat gevoel had ik nu. Als je hart er niet achter staat, heeft het ook geen zin om te racen. Dat was wel confronterend.”

Quote Ik heb hier bij lange na niet laten zien wat ik kan. Arno Kamminga (26), schoolslagzwemmer

Hoe ziek was hij nou eigenlijk? ,,Ik heb me echt heel beroerd gevoeld”, geeft de 26-jarige schoolslagspecialist nu toe. ,,Ik kan hem op hardheid nog wel doorduwen, maar ik heb hier bij lange na niet laten zien wat ik kan. Tijdens de races heb geen enkele meter geraakt. Dat ik nu zilver pak in deze omstandigheden, geeft me veel hoop. Gelukkig kan ik redelijk snel de knop omzetten en met een goed gevoel terugkijken op wat ik wel heb bereikt.”

Dat is een zilveren medaille op de 100 meter schoolslag en nog brons met de Nederlandse estafetteploeg op de gemengde 4x100 meter wisselslag. ,,Daar ben ik uitermate trots op, ik kan met opgeheven hoofd naar huis. Ik was aan het begin van de week al echt niet lekker en heb er toch nog twee medailles uitgesleept. Dat is voor Nederlandse begrippen al ongekend, laat staan als je ziek bent. Daarna was de energie op.”