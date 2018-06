Arno Kamminga zwemt Nederlands record schoolslag

Basketbal­lers verslaan Roemenië in WK-kwalifica­tie

28 juni De Nederlandse basketballers hebben de wedstrijd tegen Roemenië in de kwalificatie voor het WK van 2019 gewonnen. In Martiniplaza in Groningen won Oranje met 77-52. Door de marge van meer dan acht punten is Oranje verzekerd van de volgende fase in de WK-kwalificatie.