Astros voor derde keer in vijf jaar naar World Series

In de World Series nemen de Astros het op tegen Atlanta Braves of Los Angeles Dodgers. De Braves leiden na vijf duels met 3-2. De Astros wonnen de World Series in 2017, maar die zege werd overschaduwd. De ploeg zou destijds gebaren van de tegenstanders hebben afgekeken. Werpers en catchers communiceren via gebaren en in het jaar van de winst in de World Series zouden die in het geheim via camera’s zijn opgenomen.