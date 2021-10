Atlanta Braves op voorsprong: ‘rookie’-werper grijpt hoofdrol

Werper Ian Anderson vertolkte een hoofdrol bij de Braves door in vijf innings geen enkele honkslag toe te staan. In het hele duel kwam de ploeg uit Houston tot slechts twee hits.



De Braves, met Ozzie Albies uit Curaçao in hun midden, noteerden zes rake klappen, waarvan er twee een punt opleverden. Eddie Rosario haalde in de derde inning de thuisplaat nadat Austin Riley de bal het veld insloeg. Travis d’Arnaud sloeg in de achtste inning tot grote vreugde van het thuispubliek een homerun.