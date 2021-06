Atleet Van Diepen plaatst zich voor Olympische Spelen op 800 meter

VIDEO Derde nederlaag op rij voor Nederland­se volleybal­sters in Nations League

21:47 De Nederlandse volleybalsters hebben het in de Nations League ook moeten afleggen tegen Brazilië. De ploeg van bondscoach Avital Selinger verloor in de Italiaanse stad Rimini in drie sets van de Zuid-Amerikaanse vrouwen: 19-25 19-25 20-25. Het betekende de derde nederlaag op rij van de volleybalsters, die deze week ook verloren van de Dominicaanse Republiek (1-3) en Turkije (0-3).