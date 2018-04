Atleten pakken zes EK-tickets in Florida

Toussaint en Kamminga scherpen records aan

13 april Zwemster Kira Toussaint heeft haar Nederlands record op de 100 meter rugslag aangescherpt. Tijdens de Swim Cup in Eindhoven tikte de 23-jarige Toussaint aan in 59,88 seconden, net iets eerder dan vorige week in Den Haag toen ze als eerste Nederlandse zwemster onder de 'magische' grens van 1 minuut was gedoken (59,94).