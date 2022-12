Atletiekfederatie: internationale competities blijven dicht voor Russen

Begin dit jaar riep het Internationaal Olympisch Comité (IOC) alle internationale sportfederaties op om Russische en Belarussische atleten te weren, onder meer vanwege de oorlog tegen Oekraïne. Maar recentelijk leek de deur weer op een kier te gaan. IOC-voorzitter Thomas Bach zei vorige week dat de deelname van Russische en Belarussische sporters aan de Spelen in de Franse hoofdstad in 2024 nog onzeker is. Dat leidde weer tot kritiek van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Hij zei dat inmiddels 184 Oekraïense atleten zijn overleden sinds Rusland het land is binnengevallen.

,,Ons standpunt over Russische deelname is vanaf het begin heel duidelijk geweest”, zei WA-baas Coe in een eindejaarstoespraak tegen verslaggevers. ,,Alle atleten, personeel en de hele entourage zijn vanwege de situatie in Oekraïne in de nabije toekomst uitgesloten van World Athletics-evenementen.”

Het olympisch en paralympisch comité van de Verenigde Staten stelde vorige week voor deelname van Russen en Belarussen in Parijs niet bij voorbaat uit te sluiten, maar wel met de voorwaarde dat dat onder neutrale vlag gebeurt.

Rusland is door World Athletics sinds november 2015 ook geschorst wegens een dopingschandaal. Die schorsing werd in 2021 verlengd, omdat de Russische atletiekbond nog niet aan alle voorwaarden voor een terugkeer als volwaardig lid had voldaan.