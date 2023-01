Atletiekfederatie wil regels voor transgender vrouwen aanscherpen

The Ocean Race 2023 | Video's, etappesche­ma en Nederland­se deelnemers

Na een afwezigheid van vijf jaar is The Ocean Race weer terug van weggeweest. De zeilwedstrijd, die zo’n half jaar duurt, staat bekend als de meest uitdagende en prestigieuze zeilwedstrijd ter wereld en vergt een hoog niveau van vaardigheid, ervaring en fysieke fitheid van de deelnemers. Nieuw in deze editie van The Ocean Race is dat er twee divisies zijn: de IMOCA-klasse en de VO65-klasse.

23 januari