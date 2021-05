Atletieksensatie en blikvanger Bol kijkt uit naar debuut bij FBK Games: ‘Droom die uitkomt’

Door Pim Bijl



Het is nu al bijna niet meer voor te stellen, maar Femke Bol was twee jaar geleden nog blij met een plekje in het voorprogramma van de FBK Games. Anno 2021 is ze één van de absolute sterren bij Nederlands grootste atletiekwedstrijd. Ze hoort in het rijtje met wereldrecordhouder polsstokhoogspringen Armando Duplantis en landgenoten Sifan Hassan, Dafne Schippers en Churandy Martina. Waar Martina op 6 juni voor de veertiende keer deelneemt in Hengelo, kijkt Bol uit naar haar eerste optreden.