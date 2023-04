Atletiekunie door het stof na blunder met olympisch ticket voor Nienke Brinkman

De Atletiekunie heeft Nienke Brinkman te vroeg laten juichen. De 29-jarige Brinkman volbracht gisteren de marathon van Boston als vijftiende in een tijd van 2.24.58 en kreeg na afloop van de Atletiekunie te horen dat ze daarmee had voldaan aan de nationale en internationale limiet voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs, die op 2.26.50 staat.

Bij nadere bestudering van de regels van World Athletics kwam de Nederlandse bond er echter achter dat de marathon van Boston niet meetelt als kwalificatiewedstrijd voor de Spelen, omdat het hoogteverschil in het parkoers te groot is. De route door de Amerikaanse stad loopt daarvoor te veel naar beneden.

,,We vinden het enorm vervelend dat deze verwarring door ons toedoen is ontstaan, in de eerste plaats voor Nienke zelf”, zegt technisch directeur Vincent Kortbeek. ,,Wij hebben gisteravond inderdaad bevestigd aan het management van Nienke Brinkman dat haar tijd goed was voor de internationale limiet. Helaas heeft nadere informatie ertoe geleid dat we hierin te voorbarig zijn geweest en dat dit bericht niet juist was.”

Geen teleurstelling

De boodschap komt voor Brinkman niet als een verrassing, want in tegenstelling tot de Atletiekunie ging zij er op voorhand al van uit dat er in Boston geen limiet gelopen kon worden. Dit was dus ook geen doel. De atlete was dan ook verrast toen ze hoorde dat ze aan de olympische limiet voldaan zou hebben. Nu dat toch niet zo blijkt te zijn, is van teleurstelling geen sprake, laat haar management weten.

De Atletiekunie verwacht dat Brinkman geen problemen heeft om zich later alsnog te kwalificeren voor de olympische marathon, op basis van haar positie op de wereldranglijst of door in een andere marathon de limiet te lopen.

Vorig jaar eindigde Brinkman als tweede in de marathon van Rotterdam. Ze liep toen een Nederlands record van 2.22.51. Brinkman pakte vervolgens brons op de marathon bij de EK in München.

Beluister hier alle afleveringen van onze hardloop- en atletiekpodcast De Pacer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze sportvideo's