Australiër Sanders nieuwe leider motoren in Dakar Rally met veel uitvallers, Chicherit wint bij auto's

Snowboard­ster Michelle Dekker heeft haar eerste wereldbe­ker-ze­ge te pakken

Snowboardster Michelle Dekker heeft in Italië haar eerste wereldbekeroverwinning ooit geboekt. De 26-jarige Nederlandse was op de parallelreuzenslalom in de finale ongeveer drie tienden van een seconde te snel voor haar enige overgebleven concurrente Aleksandra Krol uit Polen. Dekker had zich nog als negende geplaatst voor de finaleronde.

15 december