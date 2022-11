Avital Selinger stapt op als bondscoach volleybalsters: ‘Voor mij is het genoeg geweest’

Avital Selinger (63) is niet langer de bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. Hij heeft zijn aflopende contract, dat liep tot het wereldkampioenschap in Ahoy, niet verlengd.

,,De uitdaging die ik eind 2020 met het team en de staf ben aangegaan was groot en ik heb ervan genoten. Het fundament voor de lange termijn is gelegd en ik keer terug naar de opleiding. Het is belangrijk voor de continuïteit van het vrouwenteam dat we blijven investeren in het opleiden van nieuwe speelsters. De opdracht die ik heb gekregen liep tot en met het WK en voor mij is het nu genoeg geweest", is de reactie van Selinger op de site van bond.

Selinger begon op 20 november aan zijn tweede termijn als bondscoach bij de volleybalsters. Daarvoor vervulde hij de functie zeven jaar (2004-2011). Dat leidde twee keer tot eremetaal: goud op de World Grand Prix (2007) en zilver op het EK in 2009.

De afgelopen twee jaar loodste Selinger de volleybalsters naar een vierde plek op het EK in 2021 en werd de ploeg zevende in de Volleybal Nations League. Zijn laatste kunststukje bleek het WK in Ahoy Rotterdam, waar het Nederland niet lukte om de kwartfinales te bereiken. Na dat toernooi liep Selingers contract af en dat wenste hij dus niet te verlengen. Hij blijft wel bij de volleybalbond betrokken als talentcoach, wat hij combineerde met het bondscoachschap. '

Volledig scherm Avital Selinger op archiefbeeld. © AFP

Olympische Spelen van Parijs

In 2024 zijn de Olympische Spelen van Parijs. Nederland maakt als nummer twaalf van de wereldranglijst kans om zich daarvoor te kwalificeren. Dat kan via het Olympisch Kwalificatietoernooi van 2023 of de volleybalsters moeten nog een aantal plekken stijgen op de wereldranglijst.

Reactie van technisch directeur Herman Meppelink

Technisch directeur Herman Meppelink betreurt het vertrek van de bondscoach. ,,De Nevobo bedankt Avital voor het werk dat hij gedurende de laatste twee seizoenen voor het nationaal damesteam heeft gedaan. Hoewel het resultaat op het WK niet was wat we hoopten, is er in de periode daarvoor wel de basis gelegd voor een verjongd nationaal team dat een reële kans maakt op kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs. Ook voor de jaren daarna staat er voldoende talent in de startblokken.”