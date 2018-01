Bach betreurt vertrek van in opspraak geraakte Eurlings bij IOC

,,Camiel is een man met passie voor sport, die pleitte voor verdere hervormingen. Hij was ervan overtuigd dat de Olympische Spelen ook in kleinere landen en wat kleinere steden georganiseerd konden worden. Dat promootte hij heel erg. Camiel heeft goed werk voor het IOC gedaan'', aldus Bach, die aangaf het besluit om zijn zetel op te geven wel te begrijpen.



Eurlings besloot een kleine drie weken geleden terug te treden als IOC-lid wegens alle ophef rond zijn persoon na zijn late excuses over het handgemeen met zijn toenmalige vriendin in 2015. Nederland is daardoor niet meer vertegenwoordigd in het Internationaal Olympisch Comité. Bij het eerstkomende congres wordt gesproken over vrijgekomen plaatsen. De 115 plekken zijn niet gekoppeld aan landen. Elk land kan mensen naar voren schuiven. Een commissie van het IOC draagt mensen voor aan het bestuur, en het bestuur draagt die mensen weer voor aan het congres. Daar wordt dan uiteindelijk bepaald wie een plek krijgt.