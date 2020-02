Badloe begint WK windsurfen beter dan Van Rijsselberghe

Badloe, de titelverdediger, vergaarde in de eerste drie races een overwinning en twee tweede plaatsen. Hij bezet na de eerste dag de tweede plaats in de tussenstand. Van Rijsselberghe, de tweevoudig olympisch kampioen in de zogeheten RS:X-klasse, had een stroeve start. De geboren Texelaar eindigde achttiende in de eerste race en liet die volgen door een zege in de tweede en de vierde plaats in de derde race. Hij staat twaalfde in het klassement.