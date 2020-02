Badloe blijft Van Rijsselberghe voor: olympisch ticket lonkt

De titelverdediger won twee races en eindigde eenmaal als elfde. Hij liep iets verder uit op vriend en rivaal Dorian van Rijsselberghe, die met een derde, vijfde en 25e plek terugviel naar de vierde plaats in het klassement.



Badloe en tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe strijden om een ticket voor de komende Spelen. Ze hebben afgesproken dat degene die het beste presteert op dit WK, Nederland zal vertegenwoordigen in de RS:X-klasse in Tokio.



Badloe ligt op koers voor het begeerde startbewijs: ,,Als ik mij lekker in mijn vel voel dan gaat het presteren ook goed. Dus dat proberen we er nu ook gewoon in te houden. Geen druk creëren als het niet nodig is", liet hij weten vanuit Sorrento.