Badloe grijpt wereldtitel voor Van Rijsselberghe

Dorian van Rijsselberghe, de wereldkampioen van vorig jaar, won de medalrace en schoof daardoor in het klassement op naar de tweede plaats.



Vorig jaar bij de WK in Aarhus waren de rollen omgedraaid. In Denemarken was de wereldtitel voor Van Rijsselberghe, de olympisch kampioen van Londen 2012 en Rio 2016, en ging het zilver naar Badloe. Slechts één van hen mag volgend jaar meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio.



De trainingsmaten Van Rijsselberghe en Badloe hebben zelf afgesproken dat degene die het beste presteert op de drie WK’s richting Tokio het olympisch ticket krijgt. De beslissing valt begin volgend jaar bij de WK in Auckland. De pupillen van de Nieuw-Zeelandse coach Aaron McIntosh weten na twee WK’s waar ze aan toe zijn: wie het hoogste eindigt op het water in Nieuw-Zeeland, gaat naar de Spelen.



Badloe en Van Rijsselberghe kwamen wat moeizaam op gang op het Gardameer, maar vanaf donderdag domineerden de Nederlanders. Badloe verdrong de Fransman Pierre Le Coq van de eerste plaats en Van Rijsselberghe ging mee in zijn spoor. De 30-jarige windsurfer van Texel schoof zaterdag ook nog op naar de tweede plek door de medalrace te winnen. Hij passeerde Le Coq, die genoegen moest nemen met brons.



Van Rijsselberghe veroverde in 2011 in Perth zijn eerste wereldtitel. Na zijn olympische succes in Londen pakte hij bij de WK’s zilver (2013 en 2016) en brons (2015), waarna ‘DVR’ vorig jaar in Aarhus weer de beste was.