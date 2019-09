Badloe na eerste WK-dag voor Van Rijsselberghe

Van Rijsselberghe, de regerend wereldkampioen, ging twee keer als derde over de streep. In race twee moest de tweevoudig olympisch kampioen echter genoegen nemen met plek 29, waardoor hij in het klassement op de dertiende plek staat met 35 punten. Badloe is de nummer zes met 19 punten. De Franse plankzeiler Pierre Le Coq leidt na de eerste dag met 10 punten. Le Coq kwam als eerste, vierde en vijfde over de streep op het Italiaanse water bij Torbole.

,,We hebben hier voorafgaand aan het WK lekker kunnen trainen en onze voorbereidingen goed kunnen doen”, aldus Badloe, die vorig jaar bij de WK in Aarhus als tweede eindigde achter Van Rijsselberghe. ,,Ik ben wel in vorm, dus dat is lekker. Zo’n eerste dag is toch altijd even wennen, maar ik heb laten zien dat ik snel ben en er goed bij zit. En een wedstrijdje gewonnen op dag 1, dat is altijd leuk.”