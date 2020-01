Badr Hari kan over drie weken training hervatten

Handbal­lers krijgen pak slaag bij EK-debuut

19:47 De Nederlandse handbalploeg is het EK in Noorwegen begonnen met een forse nederlaag. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson, die debuteert op een Europees eindtoernooi, ging in Trondheim keihard onderuit tegen Duitsland: 34-23. Oranje treft de komende dagen ook nog Letland en regerend kampioen Spanje. De eerste twee in de poule plaatsen zich voor de knock-outfase.