Bakker, Pruyser en Welten maken kans op prijs beste hockeyer ter wereld

WK handbal Thomsen heeft zo haar twijfels over vorm Oranje

11:28 Bondscoach Helle Thomsen van het Nederlands vrouwenhandbalteam heeft lichte twijfels aan de vooravond van het WK in Duitsland. Een aantal van haar belangrijkste spelers is waarschijnlijk nog niet in de vorm die vereist is voor een dergelijk zwaar toernooi.