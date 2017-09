Balende Heiner als vierde naar medalrace

Volledig scherm Nicholas Heiner. © EPA

Na lang wachten op wind kwam er in de loop van de middag eindelijk een briesje opzetten op het Balatonmeer. De wedstrijdleiding had echter geen tijd meer om een goede baan aan te leggen. Daardoor viel voor de tweede dag op rij het schema volledig in het water.

,,Zonde, ik had er heel veel zin in en had de drie geplande races ook nodig om nog wat op te schuiven in het klassement'', liet Heiner weten. ,,Echt, heel erg balen.''

Heiner staat in het klassement op 48 punten, tien punten achter de nummers twee (de Brit Ed Wright) en drie (de Fransman Jonathan Lobert).