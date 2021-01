Ball jongste speler ooit met triple-double in NBA

Van den Heuvel zakt in slotfase uit top 10, nieuwe tegenslag Van Loon in Dakar Rally

4 januari Na een hoogtijdag voor Mini was het in de Dakar Rally in de tweede etappe weer de beurt aan Toyota. Nasser Al-Attiyah was de snelste in de proef over 457 kilometer. De Qatarees werkte in het klassement iets van zijn achterstand weg op het Mini-duo Stéphane Peterhansel en Carlos Sainz.