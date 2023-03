Barkley Marathons zwaar? De lokale sheriff pikte deelnemer op, nadat hij al hallucinerend de weg vroeg aan een vuilnisbak

Femke Bol en Lieke Klaver beleven droomweek­end: ‘We zijn gewoon twee meiden die hard rennen’

Voor Femke Bol en Lieke Klaver was het een droomweekend op de EK indoor in Istanboel. Samen met goud en zilver op het podium van de 400 meter en een dag later afgetekend naar goud met de 4x 400 meter estafette. ,,Dit is vet speciaal voor mij.”