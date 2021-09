Bas van de Goor wordt 50: ‘Ik heb mijn speelkaart van rare ziektes ingeleverd, ik doe niet meer mee’

Door Lisette van der Geest



Ja. Als er in Apeldoorn in de tuin van Bas van de Goor (50) een Abraham staat, zal de voormalig topvolleyballer absoluut teleurgesteld zijn. ,,Dat zou betekenen dat ik onvoldoende heb uitgestraald dat ik dat niet wil”, zegt hij ruim een week voor zijn verjaardag in een restaurant in zijn woonplaats. De rimpeltjes rond zijn bruine ogen trekken samen.