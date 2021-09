Bashir Abdi kijkt uit naar Marathon Rotterdam: ‘Abdi Nageeye en ik zijn wereldnieuws geworden’

Door Pim Bijl



In Newcastle, aan de andere kant van de lijn, klinkt een harde lach. Bashir Abdi vertelt dat hij een dag eerder een uur lang werd geïnterviewd. Meer dan honderd werknemers van Nike mochten vragen stellen. ,,Álle vragen gingen over de laatste twintig seconden van de marathon in Sapporo.”



Want in die seconden zag de wereld het gevecht om de podiumplaatsen van de olympische marathon tussen Abdi Nageeye, Bashir Abdi en Lawrence Cherono. De Nederlander Nageeye zette de versnelling in en keek over zijn schouder, continu zijn Belgische vriend Bashir Abdi aansporend om óók voorbij de Keniaan Cherono te gaan. Sportieve vriendschap, in het heetst van de strijd. Zilver voor Nageeye, brons voor Abdi. Ze mochten zich voegen bij winnaar Eliud Kipchoge.