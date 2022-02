Basketbalinterland tussen Nederland en Rusland van de baan: ‘Het kan niet anders’

,,Alle aspecten afwegend, waarbij het morele kompas, de veiligheid en het welzijn van spelers en staf en publiek voorop staan, kan het bestuur van de NBB niet anders besluiten dan de wedstrijd op zondag in Almere niet door te laten gaan", aldus de bond. ,,Dit mede gezien de reacties in Nederland, de demonstraties en de maatschappelijke onrust.”

Oranje speelde donderdag nog wel ín Rusland (80-69 nederlaag). Over dat treffen zegt de bond: ,,Uiteindelijk is besloten om de veiligheid van de spelers en staf niet in gevaar te brengen en een wedstrijd te spelen die we niet hadden willen spelen.”

,,Dat is geen erkenning van acties van Rusland, dat is geen politiek statement, dat is zoeken naar een praktische en veilige oplossing voor een team dat al in Rusland is en veilig thuis wil komen.”