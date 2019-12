Basketballer Harden gooit 55 punten bij elkaar

Handbal­sters moeten nog steeds vrezen voor salonremi­se Duitsland - Noorwegen

11 december De handbalsters zijn nog altijd niet zeker van een plek in de halve finales van het WK in Japan. Oranje boekte zelf in de laatste groepswedstrijd uit de hoofdronde de noodzakelijke zege op Zuid-Korea (40-33), maar zag daarna Servië en Denemarken gelijkspelen (26-26).