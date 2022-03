Basketballer Towns hoogtepunt op historische avond in NBA

Het is in de geschiedenis van de NBA nog nooit gebeurd dat drie spelers in drie verschillende wedstrijden 45 of meer punten maken op één avond. Wel gebeurde het in 1983 drie keer in hetzelfde duel: Isiah Thomas, Alex English en Kiki Vandeweghe waren alle drie goed voor meer dan 45 punten in de wedstrijd tussen de Denver Nuggets en de Detroit Pistons op 13 december 1983.