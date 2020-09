Beachvolleybalsters beginnen goed aan EK in Estland

ontslagen uit ziekenhuis Herlings enkele weken uitgescha­keld na crash in Italië

9 september Jeffrey Herlings is woensdagavond ontslagen uit het ziekenhuis in Bologna. De 25-jarige motorcrosser uit Oploo crashte eerder op de dag op het circuit van Faenza en is als gevolg van die val enkele weken uitgeschakeld, zo meldt teammanager Dirk Gruebel.