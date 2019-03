Beitske Visser: Ik ga voor de titel in W Series

Met een dinertje vierde Beitske Visser gisteravond haar uitverkiezing voor de W Series, een nieuwe raceklasse voor vrouwen die in mei begint. ,,Het gaat leuk worden, want iedereen zit dicht bij elkaar.”

Door Rik Spekenbrink



Visser mocht de laatste van vier testdagen op het circuit in het Spaanse Almeria overslaan. De jury koos gisterochtend al de eerste 12 van de uiteindelijke 18 vrouwen die een stoeltje bemachtigen in de W Series. Daar zat Visser (24) bij. De overige 16 vrouwen verdeelden vervolgens de laatste 6 stoeltjes. De Nederlandse Stephane Kox werd gekozen tot reserverijdster.

Visser, die racet van kinds af aan en afgelopen jaren in diverse klasses reed, had er al de hele week een goed gevoel over. ,,Je ziet natuurlijk alle rondetijden. De ene helft reed in de ochtend, de andere in de middag, want je deelde de auto met iemand. Omdat de omstandigheden iets kunnen verschillen kun je de tijden niet helemaal eerlijk vergelijken, maar ik zat wel bij de snelsten.”

Fitheid

Ze heeft het aantal rondjes dat ze in Almeria reed niet geteld, maar het kunnen er zomaar een stuk of honderd zijn. Het ging afgelopen week puur om het racen, bij een eerdere schifting in Oostenrijk werden de coureurs ook beoordeeld op onder meer fysieke fitheid en werden ze getest op het omgaan met de media. Oud Formule 1-coureur David Coulthard, die als ambassadeur aan de nieuwe klasse is verbonden, was nauw betrokken bij het selectieproces.

De W Series worden gereden in een Formule 3-auto. Die was nieuw voor Visser. ,,Afgelopen twee jaar reed ik in de GT4-klasse (een toerwagenkampioenschap, red.), maar daarvoor reed ik al in formule-auto’s, dus het wende heel snel. Een formulewagen is lichter en heeft door de vleugels veel downforce. Je hebt in snelle bochten dus meer grip dan je denkt en kunt ook harder dan je denkt.” Of het leuker is dan ‘dichte’ auto’s? ,,Ach, ik vind alles leuk. Maar ik denk dat dit mij wel beter ligt.”

Visser ambieert al haar hele racecarrière het hoogst haalbare. Ze gaat voor de titel, als straks op 3 en 4 mei op Hockenheim de eerste van 6 races staat geprogrammeerd. ,,Het zal close zijn, de tijden lagen echt dicht bij elkaar deze week. Daarom denk ik dat dit een leuke serie wordt. En ik wil zeker vechten voor de overwinning.” De voorlaatste race is in Assen. ,,Qua afstand mijn thuisrace”, zegt Visser, die in het Friese Uitwellingerga woont. ,,Maar ik heb er maar één keer gereden en dat was denk ik in 2011.”

De zes races van de W Series worden verreden als bijprogramma van de DTM. De series zijn bedacht om vrouwen op weg te helpen naar de belangrijkste raceklasses, ook de Formule 1. Visser heeft haar ambitie voor de koningsklasse nooit onder stoelen of banken gestoken. ,,Deze nieuwe series gaan echt helpen. Volgens mij is het simpel: hoe meer je rijdt, hoe beter je wordt.” Bij een race in de World Series in Spanje was Visser ooit sneller dan Carlos Sainz en Pierre Gasly, huidige Formule 1-coureurs. ,,Ik durf het tegen iedereen op te nemen, man of vrouw, Formule 1-rijder of niet. Je denkt daar tijdens het racen niet eens aan.”