Belg Bashir Adbi schrijft historie met records in Rotterdam Marathon

De winnende tijd lag ook onder de 2.03.39, waarin de Ethiopiër Tamirat Tola vorige week de marathon van Amsterdam won. Zo is de Maasstad in bezit gekomen van de snelste marathon ooit gelopen op Nederlandse bodem.



De Keniaan Marius Kipserem, in 2019 winnaar van de marathon in Rotterdam, arriveerde als tweede in 2.04.04 officieus en dook ook onder het oude parcoursrecord van 2.04.11. Abdi is de eerste Europeaan in 23 jaar (Fabián Roncero in 1198) die de marathon in Rotterdam op zijn naam schrijft.