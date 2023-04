Belg Luca Brecel (28) feestte en speelde FIFA voor stunt tegen snookerlegende Ronnie O’Sullivan: ‘Dronk veel en trainde niet’

Met videoBelgië is in de ban van een heus ‘snookerwonder’. ,,Het wonder is geschied", schrijft Het Laatste Nieuws nadat de 28-jarige Belg Luca Brecel de halve finales van het WK snooker bereikte na een zenuwslopende kwartfinale tegen zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan. De Belg won woensdagnamiddag álle frames en zegevierde met 13-10.

Luca Brecel stond voor een loodzware opdracht tegen Ronnie O’Sullivan, dé grote legende binnen het snooker met onder meer zeven wereldtitels op zijn naam. ,,Onze landgenoot had een mirakel nodig in het Crucible Theatre in Sheffield", zo dachten Belgische media. Máár: al snel bleek dat O’Sullivan z’n dag niet had. ‘The Rocket’ stapelde de fouten op, Brecel sloop alsmaar dichterbij.

Brecel geloofde er opnieuw in, terwijl O’Sullivan ondermaats bleef acteren. Na een klein uur hingen de bordjes zowaar in evenwicht. De Engelsman bleef kansen weggeven, de Belg nam die met beide handen aan. Zo ging het van 6-10 naar 13-10. Brecel won zeven frames op rij en realiseerde een geweldige remontada. Hij schreef daarmee Belgische snookergeschiedenis.

Na afloop kwam Brecel met opmerkelijke uitspraken: ,,Voor het toernooi was ik veel aan het feesten en bleef ik op tot 06.00 of 07.00 uur in de nacht door FIFA te spelen met vrienden. We dronken veel en ik trainde niet”, openbaarde hij tegenover de BBC. ,,Toen ik van Mark Williams won, kwam ik om 07.00 uur thuis met de auto en dezelfde dag nog ging ik uit tot vroeg in de ochtend. Ik werd zo dronken. De volgende dag reed ik alweer terug, dus het was een totaal afwijkende voorbereiding.”

,,Hij is zo dynamisch, waarschijnlijk de meest getalenteerde snookerspeler die ik ooit heb gezien. Ik zou het hem graag zien winnen, want zo hoor je snooker te spelen. Hij is een fenomenaal talent en een fenomenale speler”, zei snookerlegende O’Sullivan na afloop. ,,Als het een bokswedstrijd geweest zou zijn, dan had ik al vroeg de handdoek in de ring gegooid. Ik sleepte mij voort van frame naar frame. Hij speelde ongelooflijk.”

En nu? Zijn tegenstander in de halve finales wordt de Schot Anthony McGill of de verrassende Chinees Si Jiahui. Een haalbare kaart - Brecel is favoriet om door te stoten naar de finale. Voor O’Sullivan eindigt het WK dus in de kwartfinales. De 47-jarige snookerlegende blijft daardoor steken op zeven wereldtitels (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 en 2022).

Volledig scherm Ronnie O'Sullivan. © AFP