België in rep en roer: 28-jarige Luca Brecel schrijft WK-geschiedenis met winst op snookerlegende Ronnie O’Sullivan

Met video Sifan Hassan spot ook in Londen met alle logica: 'Ik ben geboren voor drama, het kan niet normaal bij mij’

Onrustig, onnavolgbaar, verbazingwekkend en weer vol verhalen. Sifan Hassan was tijdens haar marathondebuut in Londen onmiskenbaar Sifan Hassan. Maar de uitkomst, winst in 2.18.33, liet letterlijk iedereen met open mond achter. ,,Dit ga ik nooit meer vergeten.”