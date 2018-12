België vernedert Engeland en bereikt WK-finale

Kromowidjo­jo bereikt finale met snelste tijd

13:21 Ranomi Kromowidjojo is morgen de grote favoriet voor de wereldtitel op de 50 meter vrije slag bij de wereldkampioenschappen kortebaan in Hangzhou. De titelverdedigster zwom de snelste tijd in de halve eindstrijd (23,50). Femke Heemskerk lijkt met de tweede tijd (23,75) de grootste uitdager van Kromowidjojo.