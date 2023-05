Belgisch sprookje: emotionele Luca Brecel schrijft snookergeschiedenis met wereldtitel

Met videoDe 28-jarige Belg Luca Brecel heeft snookergeschiedenis geschreven. Hij kroonde zich vanavond tot wereldkampioen en daarmee is hij de eerste speler ooit van het Europese vasteland die dat presteert. Brecel versloeg eerder snookerlegende Ronnie O’Sullivan en in de finale was hij te sterk voor Mark Selby (18-15).

In het moderne tijdperk (vanaf 1969) kwamen de wereldkampioenen snooker altijd uit Engeland (26 keer), Schotland (12 keer), Wales (10 keer), Noord-Ierland (3 keer), Canada, Ierland of Australië (allen 1 keer). Maar ook vóór die tijd, vanaf 1927 (!), waren het louter Engelsen en Schotten die zich tot de beste van de wereld mochten noemen binnen de snookersport. En nu is er dus een Belg: Luca Brecel, die te sterk was voor Mark Selby.

Quote Het zal nog een tijdje duren voordat dit helemaal tot me doordringt Luca Brecel ,,Dit is het mooiste moment van mijn leven, een droom die werkelijkheid wordt, een cliché, maar het is zo”, verklaarde Luca Brecel diep in de Engelse nacht op de persconferentie. ,,Vooral de manier waarop ik het gedaan heb, door Ronnie O’Sullivan, Mark Williams en Mark Selby, de zwaarste tegenstander van allemaal, te verslaan, maakt het speciaal.”



,,Ik had er makkelijk in de eerste ronde uit kunnen gaan, maar maakte een goede break in het laatste frame tegen Ricky Walden en daarna heb ik hier mijn beste snooker geproduceerd. Nadat ik hier al die jaren geen enkele wedstrijd kon winnen, is dit irreëel.”



De Belg verwees naar de partij in de eerste ronde die hij met 10-9 won, nadat hij vijf keer eerder in de eerste ronde was uitgeschakeld.

Brecel zag Selby gisteren van 16-10 tot 16-15 terugkomen, onder meer met een maximumbreak van 147, de eerste ooit in een WK-finale. Maar niets of niemand kon Brecel dit WK nog van zijn voetstuk halen. Hij won overtuigend met 18-15, waarna hij werd getrakteerd op een staande ovatie in The Crucible, het legendarische theater in Sheffield waar sinds 1977 het WK snooker wordt afgewerkt.

Brecel had wel diep gezeten. ,,Bij 16-13 had ik al het gevoel dat ik het niet ging redden. Ik was te nerveus, kon mijn shots niet meer spelen en potte geen enkele lange bal meer. Het goede gevoel was helemaal weg. Ik had één goede kans nodig om er weer bovenop te komen. Die kreeg ik en daarna voelde ik me weer wat meer relaxed. In het laatste frame wist ik dat ik niet meer zou falen.”

,,Als je het WK wint krijg je 500.000 pond, oké geweldig, maar het enige waar ik nog aan kon denken was dat ik dat moment wou delen met mijn familie. Dat was voor mij de grootste motivatie. Het zal nog een tijdje duren voordat dit helemaal tot me doordringt. De voorbije twee weken waren ongelooflijk en deze trofee is prachtig!”

Brecel hoopt dat zijn prestatie de sport in de Lage Landen een boost geeft. ,,De interesse in snooker is de afgelopen dagen al geëxplodeerd in mijn land. Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren.” Eerder op Eurosport richtte de Franstalige Belg zich - in het Nederlands - tot zijn Belgische fans. ,,Heel erg bedankt voor de steun”, zei hij. ,,Deze titel is ook voor jullie, voor de fans die altijd in me zijn blijven geloven. Het is een ongelooflijke rit geweest.”

Via Twitter kreeg Brecel al heel wat felicitaties uit de Belgische sportwereld (onder meer van Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Steven Defour, Marc Sergeant...) en ook van collega’s. ,,Gefeliciteerd. Een ongelooflijke prestatie, je hebt het helemaal verdiend, geniet ervan” postte Ronnie O’Sullivan. ,,Had ik het niet gezegd? Proficiat Luca”, twitterde Mark Williams, die in januari al had voorspeld dat Brecel wereldkampioen zou worden.

,,Gefeliciteerd met een verbluffende prestatie de voorbije zeventien dagen en vooral in de finale. Dit toernooi winnen is ongelooflijk moeilijk en voor een niet-Brit is het nog tien keer lastiger. Een enorme verwezenlijking”, klonk het bij Judd Trump, net als O’Sullivan en Williams een voormalige wereldkampioen. En de Schotse snookerlegende Stephen Hendry, zevenvoudig wereldkampioen, wilde zelfs met Brecel op de foto. ,,Als hij een selfie met míj wil, dan weet je dat je het hebt gemaakt”, aldus Brecel op zijn Instastory afgelopen nacht.

