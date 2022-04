Belgische golfer Thomas Pieters grote blikvanger op Dutch Open

Het Dutch Open is op de speelkalender verhuisd van september naar mei. Het toernooi wordt dit jaar afgewerkt van 26 tot en met 29 mei op Bernardus Golf in Cromvoirt.

De 22-jarige broers Højgaard behoren tot de aanstormende talenten. De tweeling is samen al goed voor vijf toernooi-overwinningen. Rasmus won vorig jaar de Omega Masters in Zwitserland, Nicolai schreef een week later het Italiaans Open op zijn naam en won dit jaar het Ras al Khaimah Championship in de Verenigde Arabische Emiraten. Nicolai werd in 2019 tweede in het Dutch Open.