Bendsneyder pakt drie punten op Sachsenring

De Australiër Remy Gardner boekte zijn derde overwinning op rij en verstevigde zijn leidende positie in het WK-klassement. Zijn belangrijkste concurrent, zijn Spaanse teamgenoot Raúl Fernández, schoof al vroeg in de wedstrijd de grindbak in. Fernández had in de kwalificatie poleposition veroverd, maar moest na de start de leiding afstaan aan Gardner. De 20-jarige debutant in de Moto2 ging in de fout terwijl hij op de tweede plek lag. Gardner reed onbedreigd naar de zege en kwam met een ‘wheelie’ over de finish. De Spanjaard Arón Canet eindigde op ruim 6 seconden als tweede, voor de Italiaan Marco Bezzecchi.