Berlinger stopt na ophef met fabricage dopingkits

Team AkzoNobel tweede in havenrace Auckland

10:51 De boot van Team AkzoNobel is na een moeizame start als tweede geëindigd in de havenrace van Auckland. Die wedstrijd gaat vooraf aan de start van de zevende etappe van de Volvo Ocean Race, op 18 maart. De zege was voor het Chinese Dongfeng Race Team. Team Brunel, de tweede Nederlandse boot, eindigde als vijfde.