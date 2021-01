Beroepsverbod en celstraf voor dopingarts Schmidt

Zesvoudig wereldkam­pi­oen motorcross Robert (77) overleden

13 januari Motorcrosslegende Joël Robert is op 77-jarige leeftijd overleden. Robert, die zes keer wereldkampioen werd, was maandag in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij raakte besmet met het coronavirus en kreeg ook een hartaanval. Hij lag sindsdien in coma.