Bescheiden debuut Bendsneyder in Moto2

De Italiaan Francesco Bagnaia won de race op het woestijncircuit van Losail. De Italiaan Lorenzo Baldassarri finishte als tweede en de Spanjaard Alex Márquez, die van poleposition was vertrokken, eindigde als derde.



Bendsneyder reed de afgelopen twee seizoenen in de Moto3 en behaalde in die klasse twee keer het podium. Hij gaat het nu proberen in de zwaardere Moto2. Zijn eerste race verliep redelijk solide vanaf de twintigste positie. Hij won twee posities en aan de finish was zijn achterstand op de winnaar ruim 32 seconden.